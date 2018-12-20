Путин вступился за рэперов и напомнил, что среди его доверенных лиц был Тимати

Президент Владимир Путин прокомментировал волну массовых задержаний рэперов в России. По его словам, "ничего хорошего в этом нет". В подтверждение своих слов Путин напомнил, что среди его доверенных лиц был рэпер Тимати.

При этом глава государства жёстко раскритиковал тех исполнителей, кто в своём творчестве пропагандирует наркотики. По его словам, прощать это ни в коем случае нельзя, иначе это приведёт к "деградации нации".

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