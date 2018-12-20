"Есть регламент". Директор "Автомобилиста" — о желании Дацюка вернуться

Директор хоккейного клуба "Автомобилист" Максим Рябков не ответил на вопрос о вероятности возвращения в клуб 40-летнего Павла Дацюка. Напомним, вчера ветеран СКА, который начинал карьеру в Екатеринбурге, прямо заявил, что у него "есть желание поиграть за "Автомобилист" и что он против политики ротации в клубе.

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— Вчера Павел Дацюк заявил о желании поиграть за ваш клуб. Максим Николаевич, у вас есть желание его принять?

— По соображениям профессиональной и корпоративной этики не могу комментировать высказывания и планы игрока, который находится на действующем контракте. У нас есть регламент КХЛ, там это содержится. Будь то Павел или кто-то ещё.

— Контракт у него заканчивается в апреле. После этого возможен переход?

— Это всё, что я могу сказать сейчас. Мне запрещены комментарии в публичном пространстве. После того, как игрок станет свободным агентом, тогда возможно будет говорить.

Срок контракта Дацюка истекает 30 апреля 2019 года. Помимо Екатеринбурга возможным вариантом продолжения карьеры именитого российского хоккеиста называется НХЛ. В нынешнем сезоне нападающий набрал 28 очков (7+21) в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ.