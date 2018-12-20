Путин рассказал, кого считает опорой будущего России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, кого считает опорой будущего России.

Среди них глава государства упомянул волонтёров и активистов, которые занимаются поисковой деятельностью. Президент вспомнил и о "героических страницах нашей новейшей истории", имея в виду молодых псковских десантников, которые в ходе Второй чеченской войны дали бой отряду боевиков, превосходивших их по численности.

— Это опора сегодняшнего дня и будущего России, — сказал президент.

Путин сегодня в московском Центре международной торговли проводит уже 14-ю по счёту большую ежегодную пресс-конференцию. Такой формат общения со СМИ он поддерживает с 2001 года.