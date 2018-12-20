"Большая нагрузка здесь". Кудрин заявил, что не поедет на Давосский форум

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что не планирует ехать на Давосский форум из-за большой нагрузки. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

— Я пока не планирую в следующем году ехать на Давосский форум из-за большой загрузки здесь, — сказал он.

Напомним, что организаторы Всемирного экономического форума сняли введённые ранее ограничения с бизнесменов РФ. По словам Кудрина, это абсолютно здравое и понятное решение.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин могут посетить форум.