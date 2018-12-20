Путин заявил о стремлении России заключить мирный договор с Японией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Лидер страны также отметил, что Россия заинтересована в урегулировании отношений с Токио.

При этом он добавил, что Москву беспокоят планы США разместить систему ПРО на территории Японии.

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Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений.