Путин о Бутиной: Никаких "заданий государства" она не выполняла

Российский лидер отметил, что не понимает, за что россиянку посадили в тюрьму, когда для этого не было никаких оснований.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной, которая согласилась частично признать вину в "работе на иностранное правительство". Российский лидер заявил, что на самом деле никаких "заданий государства" она не выполняла.

— То, что там эту Бутину заставляют признаться в чём-то, я не понимаю, в чём она там может признаться, потому что никаких заданий госорганов России не исполняла. Это я вам могу ответственно заявлять, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12–15 лет, — пояснил российский лидер.

По его словам, сейчас Бутина и её адвокат борются за то, чтобы она вышла из тюрьмы.

— Я не понимаю, за что её засадили. Просто нет оснований, — отметил президент.