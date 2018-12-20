Путин надеется, что человечество не допустит ядерной катастрофы

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что у человечества хватит чувства самосохранения и оно не допустит ядерной катастрофы. Об этом глава государства сказал на своей большой ежегодной пресс-конференции.

— Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей, — отметил лидер страны.

Глава государства добавил, что сейчас в мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями.