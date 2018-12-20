"Сдержать развитие России". Путин назвал единственную цель дела Скрипаля

Президент России Владимир Путин считает дело Скрипалей, которое разворачивается в Великобритании, поводом для того, чтобы помешать развитию нашей страны.

Глава государства обратил внимание, что санкции в отношении России не утихают, несмотря на то что полковник ГРУ жив, в отличие, например, от саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

— Скрипаль, слава богу, жив, тем не менее в отношении России куча санкций,– заявил Путин на пресс-конференции в Москве. — Это политизированный русофобский подход, это повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу.

5 сентября прокуратура Великобритании предъявила обвинение двум россиянам по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Более того, премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила, что они якобы работают на ГРУ.

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