Путин связал санкции против России с ростом её могущества

Глава государства добавил, что хоть на Западе и не хотят с этим считаться, но им придётся.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции связаны с ростом могущества и конкурентоспособности нашей страны.

— Россия почти всю свою историю живёт в условиях ограничений и санкций. Это связано с ростом могущества России и ростом конкурентоспособности. Недавно все думали, что страны такой нет больше, а она есть... Напомню, что в санкциях сегодняшнего дня нет логики. Это только повод, чтобы принять меры по сдерживанию РФ. Наша экономика уже адаптировалась к внешним ограничениям, — отметил российский лидер.

Путин также назвал плюс от западных санкций. По его словам, они заставили Москву "включить мозги".

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