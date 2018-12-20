Заставили "включить мозги". Путин отметил плюсы западных санкций

Санкции Запада заставили Россию "включить мозги". Об этом в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил президент Владимир Путин.

По его словам, сперва это привело к краткосрочному повышению цен на внутреннем рынке, но сейчас цены стабилизировались, а объёмы продаж на внешний рынок увеличились в 16 раз.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции связаны с ростом могущества и конкурентоспособности нашей страны.

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