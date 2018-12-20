Пора наряжать. В Москве начали работу 270 ёлочных базаров

В Москве начали работу почти 270 ёлочных базаров, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.
— Сегодня в Москве начали свою работу 267 ёлочных базаров, которые находятся на городских территориях. 214 базаров просто на улицах, остальные — рядом со стационарными магазинами, — сказал А. Немерюк.
Он отметил, что жители столицы также могут приобрести ели и сосны на праздник в сетевых магазинах города. Немерюк добавил, что на ёлочные базары Москвы привезут более 50 тысяч деревьев из Перми, Пензы, Саратова и Дании. Деревья будут продавать до 31 декабря.
Как ранее писал Лайф, россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю ёлку.
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