Путин отверг принцип "око за око" в ответ на аресты россиян за рубежом

Президент Владимир Путин исключил возможность задержания иностранных граждан в ответ на аресты россиян за рубежом. Об этом он заявил в ходе своей большой пресс- конференции в четверг. По словам российского лидера, принцип "око за око" в данной сфере недопустим.

— Это очень тонкая сфера, — подчеркнул российский лидер. — И здесь мы не будем действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи (...) У нас это называется "око за око, зуб за зуб".

По словам Путина, исходить следует из реалий: если кто-то нарушает российские законы, вне зависимости от национальной или государственной принадлежности, власти на это отреагируют.

— Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять, — резюмировал он.