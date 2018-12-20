Путин отверг возможность возврата к социализму

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Путин отверг возможность возврата к социализму

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Глава государства при этом допустил, что возможны элементы социализации экономики или социальной сферы.

Президент Владимир Путин считает реставрацию социализма в России невозможной. Об этом он заявил в ходе своей большой пресс-конференции в четверг.

— Справедливое распределение ресурсов, выстраивание политики государства так, чтобы снизить число бедных, обеспечить людей услугами здравоохранения и образования... Если говорить про социализацию в таком смысле, то на это и направлена политика сейчас, — объяснил он.

Президент России Владимир Путин сегодня в столичном Центре международной торговли (ЦМТ) проводит большую ежегодную пресс-конференцию, которая стала уже 14-й по счёту. Такой формат общения с прессой он поддерживает с 2001 года.

Со всеми событиями пресс-конференции можно ознакомиться в текстовой трансляции Лайфа.

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