В России до 2024 года могут построить 200 мусороперерабатывающих заводов

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В России до 2024 года могут построить 200 мусороперерабатывающих заводов

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Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России до 2024 года должно появиться как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов. Об этом глава государства сказал на большой ежегодной пресс-конференции.

— Мы должны построить до 2024 года 200 перерабатывающих заводов. Я не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 мы должны сделать, — сказал лидер страны.

Ранее премьер страны сообщал, что в России необходимо не только уничтожить сотни незаконных свалок, но и научиться бороться с этим явлением в целом.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера читайте в трансляции Лайфа.

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