Путин пообещал поддерживать оппозиционных губернаторов

Все избранные главы регионов, даже представители оппозиционного крыла, не останутся без поддержки со стороны федеральной власти. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на своей большой пресс-конференции.

Глава государства признался, что для него самое главное заключается в том, чтобы жители конкретных субъектов ощутили, что их жизнь меняется к лучшему.

— На самом деле, если люди приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию "Единая Россия", ну и что? Это их выбор. Буду всячески помогать любому избранному руководителю региона, — заверил президент.

Путин добавил, что вопрос только в том, чтобы сам губернатор оказался на высоте и был в состоянии исполнить свои предвыборные обещания.

Ранее российский лидер рассказал, когда встретится с избранными губернаторами.