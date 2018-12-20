"Подкрутил под себя". Соседи подрались в Одессе из-за плохого отопления

Обвинение в адрес потерпевшего посыпались в связи с тем, что именно у него хранятся ключи от закрытого подвала, где находится система отопления всего дома.

Правоохранители Одессы задержали 52-летнего жителя Малиновского района, избившего своего 77-летнего соседа. Об этом сообщает украинское издание "Таймер".

Пострадавший мужчина был госпитализирован с переломанными рёбрами, носом и ушибами головы. Как выяснили полицейские, житель соседнего подъезда обвинил пенсионера в том, что он якобы "подкрутил систему отопления под себя", из-за чего в квартирах стало холодно.

Обвинение в адрес потерпевшего посыпались в связи с тем, что именно у него хранятся ключи от закрытого подвала, где находится система отопления всего дома.

Задержанный не стал отрицать того, что сделал, но пояснил, что навредил соседу сгоряча.