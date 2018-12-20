Путин заявил, что экономика России адаптировалась к внешним ограничениям

Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

— Экономика уже адаптировалась к этим внешним ограничениям, — сказал лидер страны.

Он напомнил, что после введения санкций в 2014 году российская экономика упала на 2,5 процента.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера можно прочитать в текстовой трансляции Лайфа.