Путин заявил, что экономика России адаптировалась к внешним ограничениям

Читайте также

Путин заявил, что экономика России адаптировалась к внешним ограничениям

1261

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

— Экономика уже адаптировалась к этим внешним ограничениям, — сказал лидер страны.

Он напомнил, что после введения санкций в 2014 году российская экономика упала на 2,5 процента.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера можно прочитать в текстовой трансляции Лайфа.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×