Путин заявил, что экономика России адаптировалась к внешним ограничениям

Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
— Экономика уже адаптировалась к этим внешним ограничениям, — сказал лидер страны.
Он напомнил, что после введения санкций в 2014 году российская экономика упала на 2,5 процента.
Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера можно прочитать в текстовой трансляции Лайфа.
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