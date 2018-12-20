Мужчина сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Москве

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Мужчина сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Москве

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Мужчина сбил женщину с шестилетним ребёнком на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного ГУМВД.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Пострадавшие были госпитализированы. Наезд на женщину и ребёнка был совершён 21-летний приезжим из ближнего зарубежья на проспекте Мира.

Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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