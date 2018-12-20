В Северной Осетии при взрыве газа пострадали четыре человека

В североосетинском посёлке Октябрьское произошёл взрыв бытового газа, в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации местного самоуправления Пригородного района Руслан Есиев.
— Я нахожусь на месте, утечка газа. Здание не разрушено, целое, в одной квартире вылетели окна и произошёл пожар, — сказал Есиев.
По его словам, остальные квартиры в доме не пострадали. В настоящее время медики устанавливают степень тяжести травм пострадавших. Все члены семьи доставлены в ожоговый центр республиканской больницы.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в жилом доме в Вологде, в результате чего погиб один человек.
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