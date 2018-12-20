В Северной Осетии при взрыве газа пострадали четыре человека

В результате инцидента вылетели окна, само здание осталось целым, но начался пожар.

В североосетинском посёлке Октябрьское произошёл взрыв бытового газа, в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации местного самоуправления Пригородного района Руслан Есиев.

— Я нахожусь на месте, утечка газа. Здание не разрушено, целое, в одной квартире вылетели окна и произошёл пожар, — сказал Есиев.

По его словам, остальные квартиры в доме не пострадали. В настоящее время медики устанавливают степень тяжести травм пострадавших. Все члены семьи доставлены в ожоговый центр республиканской больницы.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве газа в жилом доме в Вологде, в результате чего погиб один человек.