Путин согласился с утверждением Трампа о победе над ИГИЛ в Сирии

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Путин согласился с утверждением Трампа о победе над ИГИЛ в Сирии

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин согласился с утверждением американского коллеги Дональда Трампа о том, что в целом группировка ИГИЛ* в Сирии побеждена.

— В целом я согласен с президентом США. Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на данной территории, нанесли существенные удары по ИГИЛ в Сирии. Есть опасность перетекания этих группировок в соседние регионы, в Афганистан и другие государства, и это большая опасность для нас всех. В этом Дональд прав, я согласен с ним, — подчеркнул российский лидер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о выводе войск США из Сирийской Арабской Республики.

Все новости пресс-конференции — в текстовой трансляции Лайфа.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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