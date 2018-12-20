Путин сомневается, что США на самом деле выведут войска из Сирии

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии. В ответ на это глава государства напомнил, что американские силы уже почти 20 лет присутствуют в Афганистане, хотя в Вашингтоне постоянно говорят об уходе из этой страны.

— Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют, — сказал лидер страны.

Он также добавил, что Москва пока не видит признаков того, что США выводят свои войска.

— Но допускаю, что это возможно, — подытожил Владимир Путин.

Ранее российский лидер согласился со словами американского президента Дональда Трампа о том, что в целом группировка ИГИЛ* в Сирии побеждена.

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* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.