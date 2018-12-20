Путин ответил на вопрос о своей свадьбе

Президент Владимир Путин ответил на вопрос Лайфа о том, когда (и на ком) он собирается жениться. По словам лидера страны, он, как порядочный человек, должен будет это когда-нибудь сделать.

— А вы женаты? — спросил лидер России у нашего корреспондента.

— Да, — ответил он.

— Сам женат и мне того же хочет. Но, как порядочный человек, я должен буду когда-то жениться, — с улыбкой сказал глава государства.

Как уже сообщал Лайф, в 2013 году Владимир Путин и Людмила Путина объявили о своём разводе. По словам главы государства, это решение они с супругой приняли совместно.