Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции

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Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции

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Фото: © Shutterstock.com

Президент Владимир Путин указал на принципиальные различия в ситуации с ценами на бензин в России и во Франции.

Российский лидер обратил внимание на то, что его французские коллеги сознательно пошли на повышение стоимости топлива и это не понравилось людям.

В РФ ситуация иная: рост цен на бензин объясняется ростом цен на нефть на мировых рынках, отметил Путин. Он добавил, что правительство приняло меры по сдерживанию цен.

Напомним, что по всей Франции проходят массовые протесты против роста стоимости бензина. Число задержанных протестующих в дни митингов достигает нескольких сотен.

Все новости сегодняшней большой ежегодной пресс-конференции Путина — в текстовой трансляции.

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