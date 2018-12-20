Путин успокоил журналистов: Газ у России не закончится

Президент Владимир Путин заверил, что запасов газа у России более чем достаточно. Заявление прозвучало в рамках большой пресс-конференции в ответ на реплику одного из сомневающихся журналистов.

— Газ у нас не закончится. У нас больше газа, чем в мире в целом, — напомнил президент.

Путин отметил, что только на полуострове Ямал запасы составляют 67 триллионов кубических метров.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в текстовой трансляции.