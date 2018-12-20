Москвичам обещают "холодное" полнолуние 22 декабря

Читайте также

Москвичам обещают "холодное" полнолуние 22 декабря

637

Фото: © Flickr/James Mann

На эти сутки выпала самая длинная астрономическая ночь, которая продлится 17 часов.

Москвичи смогут увидеть "холодное" полнолуние в самую длинную ночь с 21 на 22 декабря. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

— Декабрьская полная Луна взойдёт на небе в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, её продолжительность составит 17 часов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что сумерки на столицу опустятся уже в 15:58, а рассвет произойдёт в 8:57. Продолжительность светового дня составит всего семь часов.

В октябре Лайф писал о том, что в Москве было "жизнерадостное" полнолуние.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×