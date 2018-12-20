Деньги и подсказка США. Путин назвал мотивы патриарха Варфоломея по автокефалии

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Деньги и подсказка США. Путин назвал мотивы патриарха Варфоломея по автокефалии

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Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Президент РФ Владимир Путин назвал главные побудительные мотивы патриарха константинопольского Варфоломея по автокефалии на Украине.

— Думаю, это главный побудительный мотив Варфоломея — подчинить эту территорию и зарабатывать на этом деньги. Кроме, конечно, подсказки из Вашингтона, — сказал российский лидер на большой пресс-конференции.

Ранее Путин раскритиковал ситуацию, которая сложилась вокруг Православной церкви на Украине. Он выразил опасения, что передел религиозной собственности в Незалежной может приобрести "кровавый характер".

Все новости сегодняшней большой ежегодной пресс-конференции Путина — в текстовой трансляции.

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