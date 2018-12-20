Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным

Законом запрещаются любые проявления жестокости к животным и устанавливаются правила и порядок по их содержанию.

Комитет Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике поддержал проект закона об ответственном отношении к животным. Об этом сообщает ТАСС.

Закон, который порекомендовали одобрить палате, запрещает любые проявления жестокости к животным и устанавливает правила и порядок по их содержанию. Ожидается, что верхней палатой парламента документ будет рассмотрен 21 декабря.

По словам зампреда комитета Ирины Гехт, закон не распространяется на охотничьих животных, на морских млекопитающих, на диких, сельскохозяйственных, а также лабораторных животных.

Документом, в частности, определяется правовой статус приютам для животных, а также требования к размещению, содержанию и использованию находящихся там животных.