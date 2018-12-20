Роспотребнадзор назвал причину отравления 40 человек в посёлке под Ростовом

Некачественная вода могла стать причиной массового отравления жителей посёлка Аюта, в результате которого пострадали 40 человек, в том числе 19 детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.
— Предварительно водный путь передачи… Выявлены недоработки в организации обеспечения населения водой, — рассказали в ведомстве.
Как отмечается, СК ранее возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
С признаками интоксикации госпитализированы 23 ребёнка и 19 взрослых жителей, остальные несколько человек от госпитализации отказались. В результате инцидента в посёлке закрыли школу и детский сад для проверки.
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