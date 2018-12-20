Путин заявил, что в России не допустят скачков цен на бензин в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Правительство России не допустит скачков цен на бензин в следующем году. Об этом он сказал во время большой пресс-конференции.

— Возможна какая-то корректировка <...> в начале января, я не думаю, что она будет значительной, это действительно должна быть какая-то мягкая корректировка в районе 1–1,5%, не более того, — отметил глава государства.

Ранее российский лидер сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции.

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