Главное — не "квасной". Путин назвал патриотизм основой укрепления страны

Патриотизм должен выступать в роли основы для укрепления государства. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о современной идеологии россиян.
При этом российский лидер подчеркнул, что данный термин следует рассматривать "не в квасном смысле" этого слова, а в широком и "самом благородном".
— В самом хорошем, не квасном понятии патриотизма, не может не быть идеи укрепления государства, — резюмировал Путин.
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