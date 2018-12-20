Главное — не "квасной". Путин назвал патриотизм основой укрепления страны

Патриотизм должен выступать в роли основы для укрепления государства. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о современной идеологии россиян.

При этом российский лидер подчеркнул, что данный термин следует рассматривать "не в квасном смысле" этого слова, а в широком и "самом благородном".

— В самом хорошем, не квасном понятии патриотизма, не может не быть идеи укрепления государства, — резюмировал Путин.

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