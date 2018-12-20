Эксперт назвал здравой идею ввести повторные тесты на знание ПДД при замене прав

Необходимость в этом есть как минимум в связи с тем, что в правила дорожного движения по несколько раз в год вносятся изменения.

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с Лайфом назвал здравой идею ввести повторные тесты на теорию раз в 10 лет.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что в правила дорожного движения по несколько раз в год вносятся изменения, но многие водители не читают эти обновления.

— Это давняя идея, ей сто лет в обед, в ней есть здравый смысл, потому что, действительно, у нас в ПДД вносятся изменения по несколько раз в год. Если вы посмотрите на изменения за последние несколько лет, то вы просто обалдеете, и очень многие водители не читают обновления ПДД, в результате у нас на дорогах ездят все по разным правилам, — говорит он.

Шкуматов добавил, что возникает вопрос, где повторно сдавать эти экзамены.

— А где будут сдавать эти шесть миллионов человек ПДД, если, например, экзаменационные подразделения ГИБДД рассчитаны на два миллиона человек в год. Вот где? Очереди будут? По талончикам будем записываться? — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ГИБДД может ввести повторные тесты на теорию раз в 10 лет, а также усложнить выдачу автобусных прав и обязать иностранцев, обладающих видом на жительство в России, проходить обучение в автошколах.