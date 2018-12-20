Путин заявил о поддержке позитивного контента в Рунете

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государственная поддержка создания позитивного контента в Рунете есть и она будет продолжена. Об этом лидер страны сказал на большой пресс-конференции.

— По поводу поддержки российского сегмента Интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей, — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что на этот вид деятельности выделяется около 400 миллионов. Он подытожил, что власти продолжат оказывать поддержку создания такого вида контента.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от глобальной Сети.