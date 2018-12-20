Путин анонсировал переговоры с Пашиняном на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот приедет в Москву с официальным визитом.

Глава государства напомнил, что Армения является стратегическим партнёром России. В отношениях двух стран "ничего не рухнуло", отмечает Владимир Путин. Кроме того, в развитии отношений Москва и Ереван будут исходить "из реалий текущей ситуации в мире и потребностей своих возможностей".

— Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который должен на следующей неделе приехать с визитом, — подытожил российский лидер.

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