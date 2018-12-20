Президент Владимир Путин заявил, что выход Великобритании из ЕС не является "делом России". Речь об этом зашла на большой пресс-конференции главы государства.
— Пускай они сами решают, это не наше дело. <...> А то сейчас опять обвинят нас в чём-нибудь, — рассудил российский лидер.
В то же время он напомнил, что в Великобритании прошёл референдум по вопросу Брексита и теперь премьер-министру Терезе Мэй придётся исполнять волю народа.
— Ну, чего ей ещё делать? Она должна исполнять волю народа, или это тогда вообще не референдум, — считает президент.
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