"Будем двигаться очень аккуратно". Путин рассказал о переходе на цифровое ТВ

Российский лидер подчеркнул, что в этом вопросе нужно обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить дополнительных трат.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут очень аккуратно переходить с аналогового телевещания на цифровое. Он добавил, что разделяет опасения региональных телекомпаний.

— Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами, — ответил президент на вопрос журналистки телеканала "Край Рязанский" на ежегодной большой пресс-конференции.

Лидер страны добавил, что в этом вопросе нужно обеспечить интересы людей, которые не могут позволить дополнительных трат на приставки для цифрового ТВ.

Напомним, в ноябре Правительство РФ одобрило предложение о поэтапном переходе на цифровой формат телевизионного вещания в стране.

Все события пресс-конференции читайте в текстовой трансляции Лайфа.