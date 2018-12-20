В Минкульте РФ ответили на требование Германии вернуть трофейные ценности

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В Минкульте РФ ответили на требование Германии вернуть трофейные ценности

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"Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана". Коллекция Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Фото: © РИА Новости/Сергей Субботин

В ведомстве отметили, что российские музеи выкупают похищенные из СССР экспонаты за свои деньги.

О возврате трофейных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны, речи идти не может. Об этом заявил глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов в беседе с РИА "Новости".

— Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договорённости об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя, — сказал Кононов.

По его словам, музеи России сами занимаются поиском похищенных во время войны экспонатов. Они часто выставляются на аукционах в США и Европе, и российские музеи приобретают их на собственные деньги или средства из государственного бюджета.

Напомним, Германия призвала Россию вернуть ценности, вывезенные из страны после Второй мировой войны.

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