В Минкульте РФ ответили на требование Германии вернуть трофейные ценности

В ведомстве отметили, что российские музеи выкупают похищенные из СССР экспонаты за свои деньги.

О возврате трофейных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны, речи идти не может. Об этом заявил глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов в беседе с РИА "Новости".

— Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договорённости об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя, — сказал Кононов.

По его словам, музеи России сами занимаются поиском похищенных во время войны экспонатов. Они часто выставляются на аукционах в США и Европе, и российские музеи приобретают их на собственные деньги или средства из государственного бюджета.

Напомним, Германия призвала Россию вернуть ценности, вывезенные из страны после Второй мировой войны.