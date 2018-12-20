Путин высказался о деятельности ЧВК "Вагнер"

Комментируя сообщения СМИ о присутствии вагнеровцев за рубежом, российский лидер подчеркнул, что, если они не нарушают законодательство, "они вправе работать ... в любой точке планеты".

Президент России Владимир Путин считает, что в случае нарушений со стороны частной военной компании "Вагнер" оценку их деятельности должна давать Генпрокуратура. Речь об этом зашла на большой пресс-конференции главы государства.

— По поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, — ответил Путин.

Если эта группа — "Вагнер" — что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать оценку Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня в Москве проводит большую пресс-конференцию. Такой формат общения со СМИ он поддерживает с 2001 года. Все новости пресс-конференции читайте в текстовой трансляции Лайфа.