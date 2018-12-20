Путину рассказали о "шикарной жизни" топ-менеджеров "Газпрома"

Президент России Владимир Путин обещал разобраться, куда и на чём летают топ-менеджеры "Газпрома". Вопрос об их "шикарной жизни" российскому лидеру задал один из журналистов в ходе большой пресс-конференции в четверг.

В том числе сотрудник СМИ посетовал, что некоторые из них летают на частных самолётах посмотреть футбол в Италии, в то время как даже не во всех регионах есть газ.

— Всегда надо следить за расходами, за полётами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели, — отметил глава государства.

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