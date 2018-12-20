Путин прокомментировал ситуацию вокруг дела об убийстве журналистов в ЦАР

В нашей стране держат на контроле ситуацию с убитыми российскими журналистами в Центральноафриканской Республике, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции. Он добавил, что достоверных данных пока не поступало.

— Насколько мне известно, покушение совершили местные группировки. Достоверных данных о гибели журналистов в Африке пока нет, но мы рассчитываем на то, что они будут получены по дипломатическим каналам, — отметил глава государства.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 31 июля. Сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать.

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