Путин убеждён, что систему ФСИН нужно "совершенствовать, а не ломать"

Президент Владимир Путин считает, что систему исполнения наказаний в России необходимо совершенствовать. Речь об этом зашла на большой пресс-конференции главы государства в четверг.

— Говорить о том, что там всё нужно переломать, тоже было бы неправильно. Нужно совершенствовать эту систему и нужно повышать уровень гражданского контроля, — убеждён российский лидер.

Вместе с тем факты о злоупотреблениях и насилии, которые периодически всплывают в работе системы ФСИН, Путин назвал недопустимыми.

— Нарушения закона, тем более пытки — это преступления, и за эти преступления должны быть наказаны, — добавил глава государства.

Все новости пресс-конференции Путина — в текстовой трансляции Лайфа.

Напомним, ранее Совет по правам человека предложил проверять склонность сотрудников уголовно-исполнительной системы к агрессии, насилию и жестокости, используя полиграф.