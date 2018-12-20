Президент РФ Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионной реформе были неизбежны.

Он добавил, что заранее знал, что решение о повышении пенсионного возраста будут критиковать "и слева, и справа".

Напомним, российский лидер подписал пакет поправок в пенсионное законодательство в начале октября. Документом установлено увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно. Причём право на досрочный выход на пенсию предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 года — у мужчин.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей в Москве, читайте в трансляции Лайфа.