Авербух назвал неверным решение создать площадку Cirque du Soleil в Москве

Спортсмен рассказал, что вместе с Эдгардом Запашным планирует создать свой уникальный цирковой бренд.

Создание базовой площадки Cirque du Soleil в Москве — неверное решение. Об этом заявил заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в беседе с ТАСС.

— Не совсем верно делать их базовую площадку в нашей стране, поскольку это отчасти может стать серьёзным ударом. Думаю, нам вряд ли кто-нибудь дал бы такую площадку за рубежом, — сказал Авербух.

Он рассказал, что поддерживает отношения с генеральным директором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным, и вместе они планируют создать свой уникальный цирковой бренд, который будет представлять страну на международном уровне.

Напомним, между Большим московским цирком и группой "Сафмар" произошёл конфликт из-за возможного строительства стационарного центра канадского Cirque du Soleil в Сколкове. Запашный заявил, что проект негативно отразится на российской цирковой сфере. В ответ глава "Сафмара" Михаил Гуцериев заверил, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды.