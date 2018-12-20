Путин поможет перевезти на лечение в Москву больного мальчика из Иркутска

Президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции в четверг рассказали о трёхлетнем Владиславе из города Черемхово Иркутской области.
У мальчика диагностировали тяжёлое онкологическое заболевание — нейробластому забрюшинного пространства. Метастазами поражён практически весь скелет ребёнка, поэтому ему необходима экстренная дорогостоящая операция.
Журналисты передали главе государства просьбу о помощи с транспортировкой мальчика из Иркутска в столицу.
— Мы обязательно поможем, — заверил президент.
Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина читайте в трансляции на сайте Лайфа.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени