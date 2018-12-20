Путин поможет перевезти на лечение в Москву больного мальчика из Иркутска

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Путин поможет перевезти на лечение в Москву больного мальчика из Иркутска

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Фото: © Pixabay / 1662222

Президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции в четверг рассказали о трёхлетнем Владиславе из города Черемхово Иркутской области.

У мальчика диагностировали тяжёлое онкологическое заболевание — нейробластому забрюшинного пространства. Метастазами поражён практически весь скелет ребёнка, поэтому ему необходима экстренная дорогостоящая операция.

Журналисты передали главе государства просьбу о помощи с транспортировкой мальчика из Иркутска в столицу.

— Мы обязательно поможем, — заверил президент.

Все новости большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина читайте в трансляции на сайте Лайфа.

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