Путин объяснил своё решение перенести столицу ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин объяснил, почему была перенесена столица Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Во время большой пресс-конференции он назвал это решение обоснованным, так как Владивосток активно развивается и является центром притяжения для других стран.

— Владивосток развивается активно, является центром и региона, и в известной степени центром притяжения, имею в виду соседние страны. Мне кажется, это обоснованное решение, — сказал глава государства.

Как уже сообщал Лайф, 13 декабря Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

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