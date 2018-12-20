Путин: Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет

Планы по дедолларизации российской экономики связаны исключительно с расчётами с хозяйствующими субъектами и никак не касаются граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

— Никакого запрета на доллар нет и не будет, хочу всех успокоить, — заверил глава государства.

Путин отметил, что объёмы наших золотовалютных резервов в долларах снижаются. А вот расчёты в йенах и фунтах, хоть и незначительно, но подросли.

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