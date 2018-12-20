Путин заявил, что вместе с Кожемяко займётся проблемами Приморского края

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Путин заявил, что вместе с Кожемяко займётся проблемами Приморского края

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Владимир Путин, Олег Кожемяко. Фото: Пресс-служба президента РФ 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы Приморского края будет решать вместе с избранным губернатором Олегом Кожемяко. В числе перечисленных проблем — вырубка лесов, переработка мусора и обманутые дольщики.

— Это, как вы понимаете, требует отдельного изучения, это частные вопросы. Я вам обещаю, что я обязательно это посмотрю, — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Владивостока.

Напомним, после подсчёта всех протоколов на выборах главы Приморья 16 января победил врио губернатора региона Олег Кожемяко — он набрал 61,88% голосов избирателей.

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