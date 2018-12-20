Путин ответил на вопрос, хочет ли он править миром

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг ответил на вопрос журналистки Wall Street Journal, хочет ли он "править миром".

— Ну конечно, — в шутку отреагировал Путин, а затем добавил уже всерьёз. — Что касается управления миром, то мы знаем, где находится такой штаб, и он не в Москве.

Говоря о "российской угрозе", которой запугивают западных обывателей, Путин отметил, что это всего лишь штамп, позволяющий властям США решать блоковые задачи.

— Главная цель нашей внешней политики — обеспечить движение вперёд, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный среди равных, — подытожил российский лидер.

Все события 14-й большой ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, проходящей сегодня в Москве, можно узнать в трансляции Лайфа.