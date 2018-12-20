Путин журналистам: Не превращайте пресс-конференцию в несанкционированный митинг

Во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ журналисты так сильно хотят, чтобы на них обратили внимание и они смогли задать свой вопрос, что начали выкрикивать и перебивать друг друга. Глава государства сделал им замечание и призвал успокоиться.

— Если мы хотим продолжить, то давайте не будем превращать нашу конференцию в митинг, несанкционированный, — сказал лидер страны.

Пресс-конференция лидера страны идёт уже более трёх часов. Добавим, что уже как минимум 40 журналистов успели задать свой вопрос.