Впервые в этом году одним из лауреатов премии стала организация по реабилитации инвалидов.

Премьер России Дмитрий Медведев вручил премии Правительства России в области качества за 2018 год. Об этом сообщает РИА "Новости".

Впервые в этом году одним из лауреатов стала организация по реабилитации инвалидов. Всего же обладателями награды стали 11 компаний.

— По традиции в конце года мы здесь собираем представителей компаний, которые получили высокую государственную оценку. Хочу поздравить, конечно, не только тех, кто коллективы возглавляет, но и сами коллективы, — сказал Медведев.

В документе кабмина говорилось, что решение о присвоении премии способствует повышению доверия потребителей к продукции организаций и, кроме того, повышает объёмы производства конкурентоспособной продукции.