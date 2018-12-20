Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

Эпицентр подземных толчков находился на глубине пять километров. Информации о пострадавших не поступало.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологической центр.

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 19:08 (14:08 мск) в Кызылсу-Киргизском автономном округе. Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров.

Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время не поступало.

16 декабря землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Сычуань.